بوتفليقة: «الندوة الوطنية» ستعقد في القريب العاجل وستحقق القفزة النوعية التي يطالب بها الشعب

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, الإثنين, في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى عيد النصر المصادف لـ 19 مارس أن الندوة الوطنية الجامعة «ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري» وستتخذ «القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا».

وقال بوتفليقة في الرسالة، التى بثتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن بلاده مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري», مشيرًا إلى أن مهمة هذه الندوة «حساسة لأنها هي التي ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها الشعب وخاصة أجيالنا الشابة».

وأضاف رئيس الدولة أن هذه القفزة «ستتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق سيبت فيه الشعب عن طريق الاستفتاء، تعديلًا يكون منطلقًا لمسار انتخابي جديد مبتداه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد».

وأوضح رئيس الجمهورية أنه سيخول لهذه الندوة «أن تتداول, بكل حرية, حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مستقبل مثقل بالتحديات في هذا المجال، مستقبل في حاجة حقًا إلى إجماع وطني حول الأهداف والحلول لبلوغ تنمية اقتصادية قوية وتنافسية، تنمية تضمن الاستمرار في نمطنا الاجتماعي المبني على العدالة والتضامن».

وأكد في ذات الإطار، أن هذا النهج «سيسهم، لا محالة, في تحرر الجزائر من التبعية للمحروقات، ومن تذبذب السوق العالمية لهذه الثروة»، معتبرًا أن «تعزيز بلاده اقتصاديًا واجتماعيًا سيجعلها تقوى أكثر فأكثر على الحفاظ على سلامة ترابها وأمنها في محيط مباشر ملتهب، وفي عالم مثقل بمخاطر الأزمات المتعددة الأشكال».

أمن البلاد واستقرارها

وقال رئيس الجمهورية في ذات الرسالة، صحيح أن للجزائر جيشًا «يتميز بالاحترافية العالية، وبروح التضحيات المثالية، إلا أن أمن البلاد واستقرارها في حاجة كذلك إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحرص على استجماع ما يسند به ويعززما يبذله جيشنا حاليًا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية، لكي يتمتع هو بالعيش في كنف الاستقرار والسكينة».

واعتبر رئيس الدولة أن «ذلكم هو المستقبل الذي يكون، بعون الله، أفضل عرفان تقدمه بلاده لشهدائها الأماجد ولمجاهديها الأشاوس»، وأن «تلكم هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم، لكي تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية».