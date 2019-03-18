نائب رئيس الوزراء الجزائري في جولة خارجية لبحث أحداث الداخل

تظاهرات الجزائر (الإنترنت)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية، ونقلت عنه «رويترز»، إن من المتوقع أن يزور رمطان لعمامرة المعيَّن حديثًا في منصب نائب رئيس الوزراء عددًا من الدول، بينها روسيا والصين، وبعض دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الأزمة في الجزائر.

ويحتج آلاف الجزائريين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على الرئيس معتل الصحة عبد العزيز بوتفليقة.

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ورفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الوزراء المعيَّن حديثًا، نور الدين بدوي، لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين.

وقال بوعلام عمورة، أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام؛ لأنها تنتمي للشعب، والشعب قال «لا» للنظام.