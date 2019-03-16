الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 05:01 مساء

أعلن الحوثيون، السبت، أنهم قد يشنون هجمات ضد عاصمتي السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفًا عسكريًّا ضدهم.

وتزامن هذا التهديد مع محاولات للأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق هدنة في اليمن ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربعة أعوام، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الحوثيين يحيي سريع، في مؤتمر صحفي في صنعاء نقلته قناة «المسيرة»، «أصبحت لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو»، مضيفًا أن «دخول سلاح الجو المسيَّر في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية».

وأشار إلى أن «الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبوظبي». وقال: «لقد تم إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلاً». وسبق أن استهدف الحوثيون، المدعومون من إيران، بلدات سعودية حدودية والرياض بصواريخ بالستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيَّرة على مطاري أبوظبي ودبي خلال النزاع.

وقالت السعودية إن قواتها الجوية تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ، ما أسفر عن مقتل مدني بشظية، في حين نفت الإمارات حصول هجمات بطائرات مسيَّرة. وانضمت السعودية مع حلفائها للحرب إلى جانب الحكومة اليمنية ضد الحوثيين في مارس 2015، وتسبب النزاع بما تقول الأمم المتحدة إنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وطرفا النزاع متهمان بأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب. وتقدِّر منظمة الصحة العالمية أن نحو 10 آلاف شخص قُـتلوا في اليمن منذ مارس 2015، فيما تقول منظمات حقوقية إن هذه الحصيلة قد تكون أعلى بكثير.

والأربعاء ناقش مجلس الأمن الدولي اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وقدَّم الاتفاق الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الحوثيين وإعادة انتشار مشترك لطرفي النزاع في الحديدة كأفضل الممكن منذ سنوات من أجل إنهاء هذا النزاع.

وبينما هدأ القتال في الحديدة، فإن جهود إعادة الانتشار توقفت في الأسابيع السابقة. وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث مجلس الأمن الأربعاء بأنه ما زال يعمل لتصبح إعادة الانتشار «حقيقة واقعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
الوزير عبدالجليل يوضح أسباب إيقاف بعض مديري الإدارات ومراقبي التعليم
ليبيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة أوراق النعناع على النساء والرجال