مصر تحدد هوية الضحايا الأربعة في «مجزرة نيوزيلندا»

أكدت الحكومة المصرية، السبت، أن 4 مواطنين قُـتلوا خلال الاعتداءين على مسجديْن في نيوزيلندا، الجمعة، وأسفرا عن مقتل 49 شخصًا.

وأفاد بيان على صفحة وزارة الهجرة على «فيسبوك» بأن «السلطات النيوزيلندية تؤكد مقتل أربعة مصريين وهم منير سليمان وأحمد جمال الدين عبدالغني وأشرف المرسي وأشرف المصري».

وكان أسترالي شن هجومًا على مصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، ما أسفر عن مقتل 49 شخصًا خلال 36 دقيقة بعد ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي). وحسب بيان الوزارة، فإن سفير مصر لدى نيوزيلندا، طارق الوسيمي، أكد أن «الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعًا مع أسر ضحايا ومصابي حادث المسجدين اليوم في هاغلي كوليدج بجوار مستشفى كرايست تشيرش».

وأضاف الوسيمي أنه «تم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم للمستشفى». وأكد الوسيمي أنه «لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين».

وندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وقال في بيان الجمعة إن هذا «الهجوم الإرهابي المروع يشكل مؤشرًا خطيرًا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في عديد بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها».

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عامًا) منفذ الاعتداء على المسجدين، السبت، أمام محكمة في كرايست تشيرش ووجهت إليه تهمة القتل.