هجمات انتحارية تستهدف نازحين من آخر جيب لـ«داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 11:20 صباحا
نساء وأطفال لدى مغادرة قرية الباغوز بدير الزور في سورية (رويترز)

قالت قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن ثلاثة انتحاريين يرتدون ملابس النساء قتلوا ستة أشخاص من النازحين من آخر جيب لتنظيم «داعش» في شرق سورية يوم الجمعة في تفجيرات متزامنة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

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والهجمات هي الأولى فيما يبدو التي تستهدف آلاف الأشخاص الذين يغادرون جيب الباغوز منذ خمسة أسابيع عندما بدأت قوات سورية الديمقراطية الهجوم هناك. ويضم الفارون من المنطقة مقاتلي «داعش» المستسلمين وأفراد أسرهم وأنصار آخرين للتنظيم ومدنيين محاصرين في الصراع وأسرى الجهاديين.

ووصفت قوات سورية الديمقراطية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مقاتلي «داعش» المتحصنين في الباغوز بأنهم أكثر المقاتلين الأجانب تشددًا.

وخلال المعركة على الجيب، تخفوا في الأنفاق ونشروا مهاجمين انتحاريين لاستهداف قوات سورية الديمقراطية المتقدمة وفجروا سيارات ملغومة. وقال مصطفى بالي الناطق باسم قوات سورية الديمقراطية إن الهجمات استهدفت عائلات متشددي «داعش» المستسلمين عند ثلاث نقاط خروج من الجيب إلى مناطق قوات سورية الديمقراطية.

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وأضاف بالي أن ثلاثة مقاتلين من قوات سورية الديمقراطية تعرضوا لإصابات طفيفة وأنه لم يتضح إلى الآن ما إذا كان المهاجمون نساء أم رجال يرتدون ملابس النساء. وذكر شاهد أن ثلاث نساء نفذن الهجوم على ممر يستسلم فيه أشخاص لقوات سورية الديمقراطية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب ومقره بريطانيا إن امرأتين نفذتا هجومين انتحاريين.

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