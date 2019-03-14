المغرب تفكك خلية يشتبه في موالاتها لتنظيم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 12:36 مساء
أفراد من قوات الأمن المغربية. (أرشيفية. أ ف ب)

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، تفكيك خلية من ستة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم «داعش»، وسعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، بحسب وكالة «فرانس برس»، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية «تتكون من 6 عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة».

وأضاف أن المشتبه بهم «أعلنوا ولاءهم» لتنظيم «داعش»، مشيرًا إلى «سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة» دون الكشف عن تفاصيل.

ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، «كان على صلة» بعناصر تنشط بفرع التنظيم في ليبيا.

وينشط الموقوفون في مدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش.

ويلاحق القضاء المغربي حاليًا أكثر من 20 شخصًا على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف ديسمبر 2018 حيث كانتا تمضيان إجازة في ضواحي مراكش.

وتشتبه السلطات في انتماء المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة إلى خلية بايعت تنظيم «داعش» من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سورية أو العراق، بحسب ما قاله مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق خيام إلى الوكالة في وقت سابق.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء ومراكش اللذين أوقعا 50 قتيلًا في عامي 2003 و2011 على التوالي، شدّدت المغرب إجراءاتها الأمنية والتشريعية، معززة تعاونها الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

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