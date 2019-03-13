رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيلته الحكومية الجديدة

الرئيس السوداني عمر البشير. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشف إيلا، الأربعاء، قائمة تضم 21 وزيرًا اتحاديًّا، على رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيرًا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرًا للعدل، وبشارة أرور وزيرًا للداخلية، وفضل عبدالله فضل وزيرًا لشؤون الرئاسة، ومجدي حسن ياسين وزيرًا للمالية والتخطيط الاقتصادي، بحسب «سكاي نيوز».

وأبقت التشكيلة الجديدة على عوض بن عوف نائبًا أول لرئيس الجمهورية ووزيرًا للدفاع. ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد الرئيس عمر البشير منذ 19 ديسمبر الماضي، بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحدٍ للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عامًا.

وكان البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989، في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، كما قرر حظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة؛ للنظر في الانتهاكات التي ترتَكب في إطار حالة الطوارئ.