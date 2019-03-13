بدء محاكمة 10 سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة في السعودية

صورة لعزيزة اليوسف في الرياض، 27 سبتمبر 2016. (أ ف ب)

بدأت الأربعاء أمام المحكمة الجزائية في الرياض محاكمة 10 سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة.

وقال رئيس المحكمة، إبراهيم السياري، لصحفيين ودبلوماسيين غربيين إن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي بين الموقوفات قبل حوالي عام دون تحديد التهم الموجهة إليهن. وسمح فقط لأسر الناشطات بحضور الجلسة، بحسب «فرانس برس».

وكان قريب للجين الهذلول ومنظمة العفو الدولية أعلنا عشية المحاكمة أن الأخيرة ستمثل أمام محكمة الرياض المتخصصة في قضايا «الإرهاب» والتي غالبًا ما تصدر عقوبات قاسية. وأمضت الناشطات حوالي عام في السجن دون توجيه أي تهمة إليهن.

وكان تم اعتقال أكثر من 12 ناشطة في مايو 2018 بعد شهر على إلغاء إجراء يمنع السعوديات من قيادة السيارات. وكانت معظم الناشطات اللواتي دافعن عن حق المرأة في القيادة أو طلبن إلغاء نظام الوصاية على النساء، اتهمن بالمساس بالمصلحة الوطنية ومساعدة «أعداء الدولة». وأفرج مذاك عن معظمهن.

وبعض الناشطات بينهن لجين الهذلول تعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب خلال الاستجواب بحسب أسرتها ومجموعات تعني بالدفاع عن حقوق الانسان. ونفت الحكومة السعودية هذه الاتهامات. وكانت هذه الناشطة سجنت لأكثر من 70 يومًا في 2014 لمحاولتها دخول السعودية من دولة الإمارات وهي تقود سيارة. وتعرضت السعودية لانتقادات دولية بسبب قمعها ناشطين في حقوق الإنسان، وساهم قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الإساءة إلى سمعة هذا البلد.

والأسبوع الماضي دانت 36 دولة أمام الأمم المتحدة مقتل الصحفي، وطالبت الرياض بتحقيق «سريع ومعمق» لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة.