مسؤول إيراني كبير: بعض دول المنطقة تطور «مشروعات نووية مشبوهة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 10:55 صباحا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بعض دول المنطقة تنفق المال على «مشروعات نووية مشبوهة»، محذرًا من أن مثل هذه التهديدات ستجبر إيران على مراجعة استراتيجيتها الدفاعية.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن علي شمخاني قوله: «بعض الدول في المنطقة تنفق الدولارات التي جنتها من النفط على مشروعات نووية مشبوهة يمكن أن تعرِّض أمن العالم للخطر».

وأضاف: «تهديدات جديدة مثل تلك ستجبرنا على مراجعة استراتيجيتنا استنادًا إلى طبيعة التهديدات الجديدة وموقعها وتوقع متطلبات بلدنا وقواتنا المسلحة».

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