الإمارات تأسف لقرار الاتحاد الأوروبي إضافتها لقائمة الملاذات الضريبية

علم الاتحاد الأوروبي أمام مؤسسات التكتل في بروكسل. (أ ف ب)

عبرت الإمارات العربية المتحدة عن «أسفها» لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وقالت إنها قدمت للتكتل جدولًا زمنيًا مفصلًا بشأن سلسلة الإجراءات التي جرى تنفيذها في هذا المجال.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بيانًا في وقت متأخر الثلاثاء جاء فيه أن «هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته (الإمارات) مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن».

ووسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، أمس الثلاثاء، مدرجًا 10 دول جديدة إليها بينها الإمارات.

لكن أبوظبي أكدت «حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي».

وأضاف البيان «تأكيدًا على إيفائها بالتزاماتها، زودت الإمارات الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يجري تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية».

ووضعت اللائحة، التي باتت تضم الآن 15 دولة في العام 2017، غداة سلسلة فضائح بينها «وثائق بنما» و«لوكس ليكس» التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأنه تمت إضافة الإمارات وباربادوس وجزر مارشال بسبب سياساتها الضريبية.

وكانت روما طالبت بوضع الإمارات على القائمة الرمادية للدول التي تعهدت بإبقاء قوانينها الضريبية متلائمة مع المعايير التي حددتها بروكسل.

وقال وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، إن «كل شيء سيحل» عندما تقرّ الإمارات قانونًا جديدًا في هذا المجال، مضيفًا أنه سيجري شطب الدولة الخليجية من اللائحة «فورًا» بعد ذلك.