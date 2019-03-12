«داعش» يبث التسجيل الأخير لتحريض فلوله للدفاع عن التنظيم الإرهابي

بث مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، المحاصرون من قبل قوات مدعومة من الولايات المتحدة في موطئ قدمهم الأخير شرقي سورية، تسجيلا صوتيا يحرض فلوله في جميع أنحاء العالم لشن هجمات دفاعا عنهم.

ويأتي التسجيل المنسوب لداعش فيما تواجه قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد مقاومة شديدة من مسلحي التنظيم الإرهابي، في الوقت الذي يحاول المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة التوغل في قرية الباغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وفق «سكاي نيوز».

التسجيل القصير ومدته دقيقة ونصف الدقيقة، نشرته فلول التنظيم الإرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأورده موقع سايت الاستخباري في وقت متأخر من الإثنين. واستأنفت قوات سورية الديمقراطية هجومها على داعش ليلة الأحد، بعد أن غادر الآلاف من المدنيين ومئات المقاتلين آخر جيب خاضع للمتطرفين.

ومنذ ذلك الحين، قُتل 38 متشددا وثلاثة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، وفقًا للمتحدث باسم القوات مصطفى بالي. وصرح أرغيش الديري، قائد بقوات سورية الديمقراطية في الباغوز، للأسوشيتد برس يوم الثلاثاء أن رجاله تقدموا ليلاً واستولوا على بعض المواقع على أطراف أرض مخيمات لجأ إليها مقاتلو داعش في صمودهم الأخير.

وقال «دخلنا المخيم، ثم توقفنا». «كانت هناك مقاومة، وانسحبنا. قصفت الطائرات مستودع الذخيرة»، مما أدى إلى انفجارات أوقفت الزحف. وأضاف أن مقاتلي «داعش» يقاتلون بالأسلحة الثقيلة والبنادق ونيران القناصة، مما أجبر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية على إبطاء تقدمهم بدلاً من التقدم بسرعة.

وعبر عن أمله في أن يستسلم مقاتلو داعش في «الأيام القليلة المقبلة». وسيكون الاستيلاء على الباغوز علامة فارقة في الحملة المدمرة التي دامت أربع سنوات لهزيمة ما يسمى بـ«تنظيم داعش والذي كان يغطي مساحة شاسعة من الأراضي في سورية والعراق».