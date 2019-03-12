تظاهرة طلابية جديدة في وسط الجزائر رافضة قرارات بوتفليقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 02:25 مساء
طلاب جزائريون يتظاهرون في وسط العاصمة (ا ف ب)

بدأ مئات الطلاب في التجمع بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، رافضين إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العدول عن الترشح معتبرين ذلك «تمديدًا» لحكمه.

وردّد الطلاب شعارًا واحدًا «طلبة صامدون للتمديد رافضون» بينما استبدلت لافتات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، بلافتات كتب عليها رقم «4+» وقد تم شطبه، كما ظهرت لافتة كبيرة كتب عليها «يجب إنقاذ الشعب وليس النظام».

اقرأ أيضًا: هل يلعب الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي المخضرم دورًا في قيادة الجزائر لبر الأمان؟

والإثنين، أعلن الرئيس بوتفليقة غداة عودته من رحلة علاج في سويسرا عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى أجل غير محدد. وبذلك يكون بوتفليقة مدّد ولايته بحكم الأمر الواقع.

وكتبت جريدة «الخبر» الصادرة الإثنين أن بوتفليقة «سيبقى رئيسًا دون انتخابات» وهو بذلك «مدد» ولايته الرئاسية الرابعة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد رفضًا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وعاد بوتفليقة الأحد إلى الجزائر بعد غياب لمدة أسبوعين في جنيف أجرى خلالهما «فحوصًا طبية»، بحسب الرئاسة.

وقال بوتفليقة في خطاب مكتوب للشعب الجزائري  مساء الإثنين: «لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ».

اقرأ أيضًا: الحكومة الفرنسية: استقرار الجزائر وليبيا أهمية قصوى لأمن لفرنسا

وتابع الرئيس الجزائري في رسالته أن الانتخاب الرئاسي «سينظم عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة». كما تعهّد بتسليم «مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»