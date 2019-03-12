وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابة في مواجهات قرب حدود غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 11:38 صباحا
محتجون يحملون أعلامًا فلسطينية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة (ا ف ب)

توفي شاب فلسطيني، صباح الثلاثاء، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات مطلع الشهر الجاري قرب الحدود شرق البريج في قطاع غزة، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في بيان أوردته «فرانس برس»: «استشهد موسى محمد موسى (23 عامًا) من دير البلح وسط القطاع صباح اليوم متأثرًا بعيار ناري في الظهر أصيب به... خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق البريج وسط قطاع غزة يوم الجمعة 1 مارس».

وبوفاة موسى يرتفع إلى 255 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات التي تبلغ الذروة كل يوم جمعة قرب الحدود منذ حوالي عام. وقُتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

وبدأت الاحتجاجات التي تتخللها غالبًا مواجهات بين المتظاهرين والجيش على طول حدود قطاع غزة في 30 مارس العام الماضي.

ويطالب المشاركون في «مسيرات العودة» برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها في 1948.

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