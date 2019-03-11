مصر تنسق لتسـلّم «الجثامين الستة» من إثيوبيا

أعلنت الخارجية المصرية، الإثنين، أن هناك تنسيقًا مع السلطات الإثيوبية بشأن تسـلّم جثامين المصريين الستة، الذين كانوا ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت بعد إقلاعها من أديس أبابا.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير ياسر محمود هاشم، إن السفارة المصرية في أديس أبابا تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية، ونقلها إلى العاصمة أديس أبابا، وفق بيان للوزارة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك.

وأضاف أن المصريين الستة، الذين كانوا ضمن ركاب الطائرة المنكوبة، هم دعاء عاطف عبدالسلام عبدالسلام وسوزان محمد أبو الفرج. وناصر فتحي العزب دوبان وأشرف محمد عبد الحليم التركي وعبد الحميد فراج محمد مجلي وعصمت عبدالستار طه عرنسه.

وأوضح هاشم أنه من المنتظر أن تستمر هذه العملية حتى نهاية الأسبوع، كما أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التحقق من هويات الضحايا ما لا يقل عن 3 أسابيع، وسيتم الاستعانة بخبرة دولية في هذا الصدد. وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية من طراز 737 ماكس 8، سقطت الأحد، بعد دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وقتل كل من كان على متن الطائرة، وعددهم 157 شخصًا، هم 149 راكبًا و8 من طاقم الطائرة، وكان من بين الضحايا 6 مصريين ومغربيين وسعودي وسوداني وصومالي ويمني.