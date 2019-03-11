قوات «سورية الديمقراطية» تستهدف «داعش» في آخر جيب له

دخان يتصاعد من آخر جيب لتنظيم «داعش» في محافظة دير الزور (ا ف ب)

تخوض قوات «سورية الديمقراطية»، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن الإثنين، معارك ضد آخر جيب لتنظيم الدولة «داعش» في شرق سورية، غداة استئناف هجومها على المتطرفين المحاصرين، وإعلان انتهاء المهلة التي أُعطيت لهم للاستسلام.

وفي بداية الشهر الحالي، أطلقت هذه الفصائل الكردية والعربية هجومها الأخير ضد مقاتلي التنظيم، بعد عمليات إجلاء استمرت أسبوعين. وبعد يومين أبطأت وتيرة معاركها إفساحًا في المجال مجددًا أمام الراغبين بالخروج. ومنذ ذلك الحين، تم إجلاء آلاف الرجال والنساء والأطفال من منطقة سيطرة التنظيم.

وأوضح مسؤول في قوات «سورية الديمقراطية»، لوكالة «فرانس برس»، أن هذه القوات تقدمت على «خمسة محاور، وتم الاستيلاء على مواقع عدة وقُـتل عشرات الإرهابيين»، من دون أن يحدد عددهم.

وأضاف: «يدافع مقاتلو داعش عن أنفسهم بأسلحة ثقيلة، وحاولوا تنفيذ عمليات انتحارية مرات عدة» لإعاقة التقدم.

واستهدفت طائرات التحالف الدولي وعمليات قصف مدفعي، ليل الأحد-الإثنين، مخازن أسلحة ومواقع للتنظيم، حسب المسؤول ومدير المركز الإعلامي لقوات «سورية الديمقراطية» مصطفى بالي.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة «روناهي» الكردية، ليل الأحد، انفجارات ضخمة داخل الباغوز أضاءت سماء البلدة وتطايرت شظاياها في الظلام الحالك. وكان يمكن سماع دوي عمليات القصف وهدير الطائرات.

وأعلنت قوات «سورية الديمقراطية» استئناف هجومها على التنظيم المتطرف، مساء الأحد.

وكان مدير المركز الإعلامي لقوات «سورية الديمقراطية» مصطفى بالي، قال في وقت سابق، «إن مهلة استسلام داعش قد انتهت. قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز».

وقال قياديون في التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن، إن القرار اُتُّخذ بعدما لم يتم رصد أي تحرك لمدنيين في البقعة المحاصرة الأحد. وتوقع بالي «وجود ما يقارب ألف إلى 1500 إرهابي داخل الباغوز»، مشيرًا إلى أن «الأرقام متضاربة، والصورة غير واضحة».

حتى تحرير الباغوز

ولم يسجل الجمعة خروج أي من المحاصرين، فيما تمكن نحو مئة شخص من الخروج السبت. وأكد بالي أنه في حال رصدت قواته وجود مدنيين «أثناء التقدم، ستقوم بما يجب القيام به لتجنيبهم الاشتباكات أو حتى العمل على إجلائهم من داخل المعركة».

وتؤكد قوات «سورية الديمقراطية» أن هجومها سيستمر «حتى تحرير الباغوز وإنهاء الوجود العسكري المسلح للإرهابيين في تلك المنطقة»، من دون أن تجزم بالمدة التي قد يستغرقها ذلك.

وزار فريق من «فرانس برس»، السبت، نقطة متقدمة لقوات «سورية الديمقراطية» في الباغوز، حيث شاهد آثارًا مما تركه عناصر «داعش» وعائلاتهم على الأرجح في خيم أخلوها على وقع تقدم خصومهم: قدور ومدفئة وحقائب، ورمادًا من بقايا نيران اُستُخدمت للطبخ، بالإضافة إلى حفر لا يتخطى عمقها المتر، تحيط بها أغطية من كل جانب، كان يتخذها المحاصرون ملجأ لهم.

وكان في الإمكان من تلك النقطة رؤية خيم خالية وخنادق محفورة بعضها قرب بعض،وهياكل سيارات محترقة في مساحة تفصل مواقع قوات «سورية الديمقراطية» عن مواقع التنظيم.

ويقتصر وجود التنظيم في الباغوز حاليًا على مخيم عشوائي محاط بأراضٍ زراعية وصولاً حتى الحدود العراقية يقع على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

ومُني التنظيم، الذي أعلن في العام 2014 إقامة «الخلافة الإسلامية» على مساحات واسعة سيطر عليها في سورية والعراق تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبيرة خلال العامين الأخيرين بعد سنوات أثار فيها الرعب بقوانينه المتشددة واعتداءاته الوحشية.

ولا يعني حسم المعركة في دير الزور انتهاء خطر التنظيم، في ظل قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق المحررة واستمرار وجوده في البادية السورية المترامية الأطراف.

حافة الانهيار

وبدأت قوات «سورية الديمقراطية» منذ سبتمبر عملياتها العسكرية ضد منطقة سيطرة المتطرفين في شرق سورية.

وعلى وقع تقدمها العسكري، خرج نحو 59 ألف شخص منذ ديسمبر من مناطق التنظيم، بينهم أكثر من ستة آلاف مقاتل تم توقيفهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخضع الرجال والنساء والأطفال، وغالبيتهم من عائلات مقاتلي التنظيم، إلى عمليات تفتيش وتدقيق في هوياتهم بعد خروجهم. وتم نقل الرجال المشتبه بأنهم متطرفون إلى مراكز اعتقال، فيما أُرسل الأطفال والنساء إلى مخيمات في شمال شرق البلاد أبرزها مخيم الهول الذي يشهد أوضاعًا إنسانية بائسة.

وتوفي 106 أشخاص، ثلثاهم أطفال دون عمر خمس سنوات، خلال رحلتهم من جيب التنظيم إلى مخيم الهول أو بعد وصولهم بفترة قصيرة، وفق لجنة الإنقاذ الدولية التي أكدت أن الوضع في المخيم على حافة «الانهيار».

ومن بين الخارجين من الباغوز، عدد كبير من الأجانب تتردد الدول التي يحملون جنسياتها في إعادتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأحد، إعادة ثمانية مواطنين من مناطق النزاع بسورية إلى المغرب، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية لـ«تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب». وأكدت قوات «سورية الديمقراطية» لاحقًا أنها سلمت عددًا من المواطنين المغاربة لحكومتهم، في خطوة رحبت بها واشنطن.