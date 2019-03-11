الجيش المصري: مقتل 46 إرهابيًا و3 جنود في اشتباكات بسيناء

أعلن الناطق العسكري باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الإثنين، مقتل «46 إرهابيًّا» وثلاثة جنود، خلال تبادل لإطلاق النار بنطاق شمال ووسط سيناء.

وقال بيان الجيش: «إن القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقى استهدفت ودمرت 15 وكرًا للعناصر الإرهابية، وتجمعًا للعناصر الإرهابية و4 عربات تستخدمها العناصر المتطرفة في تنفيذ عملياتها» بينما نفذ الجيش «على الاتجاه الجنوبي عمليات استهداف وتدمير لـ17 عربة تستخدَم في أعمال التهريب عبر الحدود، و10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية في الاتجاه الغربي».

كما جرى ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وأشار البيان أيضًا إلى القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًّا والمشتبه بهم، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عُـثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدَم في تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء.

كما أعلن الجيش المصري «اكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات»، وكذلك «ضبط عدد من دانات RBG وهاون تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الارتكازات الأمنية، واكتشاف وتدمير 10 فتحات نفق على الشريط الحدودى برفح».