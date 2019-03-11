عودة بوتفليقة تنذر بتصعيد الاحتجاجات الجزائرية.. وتوقعات بإجراءات تهدئة للشارع

احتجاجات ضد ترشح الرئيس الجزائري (رويترز)

عاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى بلاده، مساء الأحد، دون تقديم الرئاسة أي معلومة عن حالته الصحية، وسط إشارات قوية بتصاعد الاحتجاجات ضده، والتي قد تواجه بسن إجراءات «ترقيعية» لاحتواء تداعيات إضراب عام يستمر إلى الأربعاء.

وبدخول بوتفليقة البلاد عائدًا من رحلة علاجية استغرقت أسبوعين في مستشفى سويسري بجنيف، بدا الجزائريون الرافضون ولايته الخامسة يعدون لساعات حاسمة ستحدد باقتراب المهلة القانونية أمام المجلس الدستوري بالجزائر، للإعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين لسباق الرئاسة يوم 14 مارس المقبل.

ذر للرماد

وتوقعت مصادر مقربة من حملة الرئيس، لـ«بوابة الوسط»، أن تُقدم الرئاسة على سن قرارات جديدة بمخاطبة الجزائريين عبر رسائل باسم بوتفليقة في محاولة لاحتواء غضب الشارع، مع الإعلان عن تعديل حكومي واسع يبعد وزراء «مغضوب عليهم» في الشارع من الواجهة، على الرغم من رفض المواطنين التراجع عن احتجاجاتهم بعد عرض بوتفليقة تقليص فترة حكمه لعام واحد.

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وكان الرئيس غادر في 24 فبراير الماضي البلاد متجهًا إلى سويسرا لإجراء فحوص وصفتها الرئاسة في حينه بـ«الروتينية والدورية».

وتواصل وزارة الداخلية الجزائرية التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أبريل المقبل، غير عابئة بالتداعيات المتصلة بالمطالب الشعبية لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، مؤكدةً عقد اجتماع للإطارات المركزية لبحث الترتيبات اللوجستية والتحضيرية للعملية الانتخابية في الجزائر وللجالية الجزائرية بالخارج.

ويأتي ذلك رغم إعلان «نادي القضاة» الجزائري انخراطه في المسيرات المنددة بالولاية الخامسة مهددًا بالامتناع عن تأطير لجان مراقبة الانتخابات الرئاسية، «حال الإصرار على ما يخالف إرادة الشعب الجزائري، الذي هو مصدر السلطة لوحده».

وسعى عبدالغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبدالعزيز بوتفليقة، إلى التهدئة اليوم الأحد حين قال إنه «لا ينوي البقاء عهدة كاملة»، معتبرًا في تصريحات له أن بوتفليقة «ودون مراوغات وبعابرة ليس عليها أي غبار قال إنه سيقوم بتغيير النظام وهي المطلب الأساسي للشارع».

ومعلوم أن مثل هذا التوجه يعني لا محالة مواصلة بوتفليقة ترشحه للرئاسة ما يزيد طين الأزمة بلة ويدفع إلى رفع مستوى الاحتقان الشعبي الرافض للانتخابات.

ووجد الرئيس المنتهية ولايته اليوم شوارع ومدن الجزائر قد ضجت بالمتظاهرين من مختلف الطبقات الاجتماعية طيلة فترة غيابه، بعدما استيقظت مختلف المدن على إضراب شامل أغلقت خلاله المحلات التجارية، إضافة إلى إصابة حركة القطارات بالشلل وإلغاء الرحلات الداخلية الجوية للخطوط الجوية الجزائرية.

الشلل إلى الأربعاء

كما دخل موظفو شركة سوناطراك الحكومية النفطية بمنطقة حاسي مسعود (جنوب البلاد) والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز «سونلغاز» وعمال الموانئ في إضراب عن العمل، معلنين تضامنهم مع الحراك الشعبي.

ورفض أساتذة الجامعات قرار وزارة التعليم العالي تقديم العطلة الفصلية للربيع وتمديدها إلى 25 يومًا، وخرجوا اليوم مع تلاميذ الثانويات وأساتذتهم في مظاهرات بشوارع العاصمة.

وجددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدعوة في بيان نشرته الأحد، إلى إلغاء العهدة الخامسة وفتح حوار سياسي جاد وتحرير وسائل الإعلام من الرقابة والتضييق. وحذرت الجمعية من مغبة السقوط فيما لا يحمد عقباه بعد الدعوات المجهولة للعصيان المدني.

وتسببت حالة الإضراب العام الذي دعت إليه جهات غير معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويمتد الى غاية الأربعاء المقبل في إلغاء وزراء في الحكومة الأحد، نشاطات رسمية بشكلٍ مفاجئ، فقد أوقف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران (400 كلم) غربي الجزائر، حيث كان يعتزم الإشراف على معرض المنتجات النفطية، لكنه ذهب للاجتماع مع إطارات الوزارة للبحث عن تداعيات توقف منشآت النفط بضاحية حاسي مسعود عاصمة المحروقات بسبب إضراب آلاف العمال.

وفي حين تخلى وزير العدل الطيب لوح عن نشاط رسمي يتضمن خطابًا إلى قضاء الجمهورية، والأمر عينه بالنسبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، الذي ألغى «اجتماعًا رفيع المستوى مع كوادر الوزارة وممثلي النقابات والتنظيمات الطلابية»، كان سيخصص لبحث آليات مواجهة حراك الطلبة في الشوارع.

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وخرج رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في ثالث ظهور له منذ بدء الاحتجاجات في تصريحات استبقت عودة بوتفليقة إلى البلاد، مؤكدًا أن الجيش والشعب «لديهما رؤية موحدة للمستقبل».

مبادرة الحزب الحاكم

وأشاد الفريق في تصريحات الأحد بـ«وعي الشعب الذي سيكون سبيل الحفاظ على الجزائر»، مشيرًا إلى أن «بين الجيش والشعب رؤية موحدة حيث يتقاسمان ذات المبادئ».

واعتبر أن ما أثبته الشعب من «خصال عالية» لن يحيد عنه الجيش «وهو من صلبه»، مؤكدًا أن الشعب الجزائري «يدرك جيدًا الرهانات أمام عالم لا يرحم».

وفي خضم صمت الحكومة وأحزاب التحالف الرئاسي عن الحراك الشعبي حذر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على صفحته في «فيسبوك» من بعض الدعوات -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- إلى عصيان مدني.

وأضاف الحزب أنه بصدد التحرك مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر مراعاة للمصلحة الوطنية، واصفًا ما وصل إليه الحراك الشعبي بالمكسب والمفخرة للجزائريين. واتهمت الجبهة جهات «متهورة ومجهولة» بمحاولة الزج بالبلاد وشعبها في المجهول.