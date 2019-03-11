العلاقات التجارية محور زيارة روحاني العراق

الرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات حادة للتدخل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، يوم الإثنين، في بداية أول زيارة رسمية للعراق تهدف إلى دعم النفوذ الإيراني في العراق وتعزيز العلاقات التجارية.

ووفق «رويترز»، تبعث الزيارة برسالة قوية إلى واشنطن وحلفائها في المنطقة، مفادها بأن إيران ما زالت تقوم بدور قوي التأثير في السياسة العراقية والمنطقة، في مواجهة العقوبات الأميركية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن روحاني قوله قبل مغادرته بلاده يوم الإثنين، إن إيران مصممة على تعزيز علاقتها الأخوية مع العراق. كما نقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء عنه قوله، قبل المغادرة، إن تلك العلاقات: «لا يمكن مقارنتها بعلاقات العراق مع دولة محتلة مثل أميركا المكروهة في المنطقة».

وأضاف: «لا يمكن نسيان القنابل التي أسقطها الأميركيون على العراق وسورية ودول أخرى في المنطقة».

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إنه سيتم خلال الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، التوقيع على سلسلة من الاتفاقات في مجالات مثل الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والصحة.

وقال روحاني في مطار مهر أباد بطهران: «إننا مهتمون بشكل كبير جدًّا بتعزيز علاقاتنا مع العراق، ولا سيما التعاون في مجال النقل. لدينا مشروعات مهمة سيتم بحثها خلال هذه الزيارة».

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وذكر مكتبا الرئاسة ورئاسة الوزراء في العراق أن روحاني سيزور مزارًا شيعيًّا في حي الكاظمية ببغداد قبل مراسم الاستقبال الرسمية. وقال مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني، لـ«رويترز»: «العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأميركية الجائرة. هذه الزيارة ستوفر فرصًا للاقتصاد الإيراني».

ويعاني الاقتصاد الإيراني صعوبات منذ أن قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى كبرى، وأعاد فرض العقوبات على طهران، مما دفع قادتها لمحاولة توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول الجوار.

وكانت عقوبات مفروضة على إيران من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رُفعت بموجب الاتفاق في 2016 مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وقالت إدارة ترامب إن الاتفاق متساهل أكثر من اللازم وأخفق في كبح برنامج الصواريخ الباليستية وتدخل إيران في صراعات إقليمية مثل سورية واليمن. وحاولت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي إبقاءه قيد التنفيذ بعد انسحاب واشنطن لكن العقوبات الأميركية أفلحت إلى حد كبير في إثناء شركات أوروبية عن العمل مع إيران.

ووعد الأوروبيون بمساعدة الشركات على إنجاز الأعمال مع طهران طالما ظلت ملتزمة ببنود الاتفاق النووي. وهددت طهران بالانسحاب من الاتفاق إلا إذا تمكنت القوى الأوروبية بشكل واضح من حماية مصالحها الاقتصادية.