بولتون: واشنطن «متفائلة جداً» من إبقاء لندن وباريس قوات في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 08:17 مساء
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، 28 يناير 2019. (أ ف ب)

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الأحد أن الولايات المتحدة «متفائلة جداً» حيال مشاركة فرنسا والمملكة المتحدّة في القوة التي قرر الرئيس الأميركي إبقاءها في سورية.

وقال بولتون لقناة «ايه بي سي» الأميركية «من خلال محادثاتي مع نظيري البريطاني والفرنسي، أنا متفائل جداً لمشاركتهم». ولا شيء رسميا حتى الآن، لكن رئاسة الأركان الأميركية تواصل مشاوراتها، كما أوضح المسؤول في البيت الأبيض.

وأكد بولتون أن لا تعارض بين التصريحات التي يكررها ترامب بدون توقف منذ أسابيع بأن «الخلافة» المعلنة من قبل تنظيم «داعش» قد انتهت مئة في المئة، وتصريحات قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل الذي قال إن المعركة ضد التنظيم «بعيدة من الانتهاء».

وقال إن ترامب «لم يتحدث أبداً عن أن القضاء على الخلافة على الأرض يعني نهاية تنظيم داعش بشكل عام». وتابع «نعلم بأن الوضع ليس كذلك"، موضحاً أن «التهديد سيبقى، لكن واحداً من الاسباب التي من أجلها يلتزم الرئيس إبقاء وجود أميركي في العراق وقوة صغيرة من المراقبين في سورية، هو التصدي لاحتمال عودة حقيقية لتنظيم داعش».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في ديسمبر السحب الكامل والنهائي لألفي جندي أميركي منتشرين في شمال شرق سورية، معلناً انتصاراً تاماً على تنظيم «داعش». ومنذ ذلك الحين، حاول الكونغرس والبنتاغون إقناعه بعدم التسرع في الانسحاب وإبقاء نحو 200 عنصر أميركي في هذه المنطقة التي لا يسيطر عليها النظام السوري، تدعمهم قوات من الدول الحليفة.

وتهدف هذه القوة المتبقية إلى ضمان أمن المقاتلين الأكراد السوريين، فيما يخشى الأوروبيون أن يجدوا أنفسهم في وضع صعب إذا قامت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعملية ضدّ المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم «إرهابيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور عالية الدقّة لطائرتين تخترقان جدار الصوت