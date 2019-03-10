إجلاء محدود للمدنيين من جيب «داعش» في سورية.. وموعد الحسم معلق

عملية إجلاء في شرق سورية (الإنترنت)

تراجعت، خلال اليومين الماضيين، وتيرة إجلاء المدنيين من جيب تنظيم الدولة «داعش» في شرق سورية، فيما لا يزال هجوم قوات «سورية الديمقراطية» الأخير نحو البقعة المحاصرة معلقًا، وفق ما أوضح ناطق باسمها وفريق وكالة «فرانس برس».

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وأطلقت قوات «سورية الديمقراطية» مطلع الشهر الحالي هجومها ضد مقاتلي التنظيم المحاصرين في بلدة الباغوز بعد عمليات إجلاء استمرت أسبوعين، إلا أنها علقته بعد يومين إفساحًا في المجال أمام الراغبين مجددًا بالخروج. وخرج منذ ذلك الحين آلاف الرجال والنساء والأطفال من منطقة سيطرة التنظيم.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات «سورية الديمقراطية» مصطفى بالي، لـ«فرانس برس» الأحد، إن «نحو مئة شخص خرجوا أمس» بعد توقف يوم الجمعة. ومن بين الخارجين، السبت، وفق بالي «ثلاثة إيغور صينيين وثلاث نساء مغاربة».

ويمنع التنظيم من تبقى من المحاصرين داخل جيبه الذي بات عبارة عن مخيم عشوائي وأراضٍ زراعية في محيطه، من الخروج وفق بالي، الذي أفاد بدخول عدد من الشاحنات بانتظار أن تخرج الأحد محملة بمزيد الأشخاص.

ويعد عدد الخارجين، السبت، ضئيلاً جدًّا مقارنة بآلاف الرجال والنساء والأطفال الذين تدفقوا في شاحنات أقلتهم إلى مناطق سيطرة قوات «سورية الديمقراطية» خلال الأيام الماضية.

ولا تملك قوات «سورية الديمقراطية» تصورًا واضحًا عن عدد المدنيين والمقاتلين الموجودين في البقعة المحاصرة، بعدما فاق السيل البشري الذي خرج من داخل هذه البلدة النائية توقعاتها.

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ويسري منذ أسبوع الهدوء عند خطوط التماس بين الطرفين، تقطعه بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة أو غارات جوية وقصف مدفعي محدود يستهدف تحركات مقاتلي التنظيم. وعند خطوط الجبهة، قال مقاتلون من قوات «سورية الديمقراطية»، لـ«فرانس برس»، السبت، إنهم يلتزمون بعدم إطلاق النار خشية من أن يؤثر ذلك على خروج المدنيين.

وتكرر قوات «سورية الديمقراطية» أنها تنتظر اكتمال خروج المدنيين لتشن هجومًا جديدًا تأمل أن يكون الأخير، من دون أن تحدد مهلة زمنية لذلك.

وقال الخبير في الشأن الكردي موتلو جيفير أوغلو، الموجود في شرق سورية، لـ«فرانس برس» الجمعة، إن تنظيم «داعش» هو الجهة المستفيدة من إطالة أمد العملية. ويوضح أن التنظيم هو «مَن يحدد عدد الخارجين أساسًا، ويستفيد من التغطية الإعلامية حول مدى تشبثه» بآخر البقع تحت سيطرته، معربًا عن اعتقاده بأنه «غالبًا يحضر لشيء ما، لكن ليس معروفًا ما هو».