طائرة حكومية جزائرية تهبط في جنيف وسط توقعات بعودة بوتفليقة إلى بلاده

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 12:22 مساء
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (رويترز)

هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف، الأحد، بعدما توقع مصدر في العاصمة الجزائرية عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد، بعد قضائه أسبوعين في المستشفى الرئيسي بالمدينة السويسرية.

اقرأ أيضًا: حشود ضخمة في العاصمة الجزائرية وغالبية المدن ضد ترشح بوتفليقة

ورأى شاهد من «رويترز» أن الطائرة (جلف ستريم) التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في 24 فبراير، هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة. ولم تظهر بعد أي سيارة إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا.

ولا تزال الجزائر تشهد موجة قوية من الاحتجاجات التي عمت عددًا من مدنها، احتجاجًا على إعلان ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

ورغم المشاركة الواسعة من الجزائريين في التظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة، يبدو أن الرئيس الذي يعاني تداعيات جلطة دماغية أُصيب بها في 2013، لا ينوي التخلي عن الترشح لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل، إذ حذر في رسالة الخميس لمناسبة يوم المرأة العالمي من «الفتنة» و«الفوضى».

اقرأ أيضًا: الخيارات المطروحة في الجزائر.. ما بين تأجيل وإلغاء الانتخابات أو مخالفة إرادة الشارع

ودعا في رسالته إلى «الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور عالية الدقّة لطائرتين تخترقان جدار الصوت