غارات للاحتلال الإسرائيلي على أهداف لحماس في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 11:09 صباحا
فلسطينيون يرفعون الركام إثر غارة إسرائيلية قرب مرفأ قيد الإنشاء في خان يونس (ا ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على أهداف لحركة «حماس» في غزة، في ساعة مبكرة الأحد، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع.

وجاء في بيان للجيش، أوردته وكالة «فرانس برس»، أن «طائرات مقاتلة قصفت العديد من الأهداف العسكرية في مجمع لحماس في شمال قطاع غزة، إضافة إلى قطعتين بحريتين لحماس».

وأضاف أن الضربات جاءت «ردًا على إطلاق صاروخ من غزة في ساعة متأخرة السبت إضافة إلى مواصلة أعمال العنف المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل»، على حد زعم البيان.

وسقط الصاروخ في حقل في منطقة أشكول الإسرائيلية دون أن يتسبب بأضرار أو إصابات. وقال جيش الاحتلال السبت إنه شن العديد من الضربات على مواقع لحماس في غزة، ردًا على «إطلاق قذيفة من القطاع الليلة السابقة».

وقُتل 253 فلسطينيًا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ 2018، غالبيتهم في إطلاق نار خلال تظاهرات أسبوعية على الحدود، والآخرون بقذائف دبابات إسرائيلية أو غارات. وقُتل جنديان إسرائيليان في نفس الفترة.

وخاضت إسرائيل وحماس التي تسيطر على القطاع المحاصر منذ أكثر من عقد، ثلاث حروب منذ 2008.

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