الحكم على تسع نساء محتجات في السودان بعشرين جلدة والسجن شهرًا

الرئيس السوداني عمر البشير (رويترز)

قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن يوم السبت بالجلد عشرين جلدة والسجن شهرًا للمشاركة في الاحتجاجات، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة.

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وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي مما نتج عنه سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي دانت النساء التسع.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عامًا.

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وكان البشير أمر يوم الجمعة ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالإفراج عن جميع النساء اللائي اعتقلن لصلتهن بالمظاهرات. وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح. ودعا تجمع المهنيين السودانيين لمظاهرات جديدة في أم درمان يوم الأحد.