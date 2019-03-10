وزير الصحة التونسي يستقيل بعد وفاة 11 رضيعا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 10 مارس 2019, 12:52 صباحا

قدم وزير الصحة التونسي، عبدالرؤوف الشريف، استقالته من الحكومة، مساء السبت، على خلفية وفاة 11 رضيعا في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة في العاصمة تونس.

وعقد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير الصحة المستقيل وعدد من الوزراء اجتماعا في قصر الحكومة بالقصبة؛ لمتابعة حادثة وفاة 11 رضيعا في مركز التوليد بمستشفى الرابطة.

يذكر أن النتائج الأولية للأبحاث، التي باشرتها خلية الأزمة في وزارة الصحة، كشفت أن الوفاة قد تكون ناتجة عن «تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية».

وأكدت اللجنة، في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، السبت، أنه لم يتم تسجيل أي «حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في مركز التوليد»، كما أنها «تواصل تحرياتها لتحديد المسؤوليات».

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن  مركز التوليد في مستشفى الرابطة شهد 11 حالة وفاة بين مواليد رضع، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العدد 172: تداعيات لقاء أبوظبي وتصاعد معدلات الفقر
ليبيا
بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يستفيد طفلك من الوجبات الخفيفة؟