وزير الصحة التونسي يستقيل بعد وفاة 11 رضيعا

قدم وزير الصحة التونسي، عبدالرؤوف الشريف، استقالته من الحكومة، مساء السبت، على خلفية وفاة 11 رضيعا في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة في العاصمة تونس.

وعقد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير الصحة المستقيل وعدد من الوزراء اجتماعا في قصر الحكومة بالقصبة؛ لمتابعة حادثة وفاة 11 رضيعا في مركز التوليد بمستشفى الرابطة.

يذكر أن النتائج الأولية للأبحاث، التي باشرتها خلية الأزمة في وزارة الصحة، كشفت أن الوفاة قد تكون ناتجة عن «تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية».

وأكدت اللجنة، في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، السبت، أنه لم يتم تسجيل أي «حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في مركز التوليد»، كما أنها «تواصل تحرياتها لتحديد المسؤوليات».

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن مركز التوليد في مستشفى الرابطة شهد 11 حالة وفاة بين مواليد رضع، يومي الخميس والجمعة الماضيين.