تونس: فتح تحقيق قضائي بعد وفاة 11 رضيعا في مركز توليد بالعاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 12:00 صباحا

أمرت النيابة التونسية بفتح تحقيق قضائي إثر وفاة 11 رضيعا يومي الخميس والجمعة الماضيين في أحدأكبر مستشفيات العاصمة.

من جانبها، نعت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بـ«الفيسبوك» السبت الأطفال المتوفين، معلنة عن فتح تحقيق داخلي للتثبت من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد بالمستشفى، في حين تحدث أولياء أمورعن أن سبب الوفيات هو استخدام مصب منتهي الصلاحية.

وأعلن الناطق باسم النيابة التونسية السبت فتح تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات وفاة أحد عشر رضيعا يومي الخميس والجمعة في مركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة  تونس.

وذكر الناطق باسم وزارة  الصحة أنه جرى «فتح تحقيق داخلي للتثبت من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد وطريقة إدارة صيدليته».

ولفتت الوزارة إلى «اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم في الوضع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العدد 172: تداعيات لقاء أبوظبي وتصاعد معدلات الفقر
ليبيا
بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يستفيد طفلك من الوجبات الخفيفة؟