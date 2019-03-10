تونس: فتح تحقيق قضائي بعد وفاة 11 رضيعا في مركز توليد بالعاصمة

أمرت النيابة التونسية بفتح تحقيق قضائي إثر وفاة 11 رضيعا يومي الخميس والجمعة الماضيين في أحدأكبر مستشفيات العاصمة.

من جانبها، نعت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بـ«الفيسبوك» السبت الأطفال المتوفين، معلنة عن فتح تحقيق داخلي للتثبت من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد بالمستشفى، في حين تحدث أولياء أمورعن أن سبب الوفيات هو استخدام مصب منتهي الصلاحية.

وأعلن الناطق باسم النيابة التونسية السبت فتح تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات وفاة أحد عشر رضيعا يومي الخميس والجمعة في مركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة تونس.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة أنه جرى «فتح تحقيق داخلي للتثبت من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد وطريقة إدارة صيدليته».

ولفتت الوزارة إلى «اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم في الوضع».