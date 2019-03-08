الجزائر ترد على رسائل العواصم الغربية بخصوص الاحتجاجات على ترشح بوتفليقة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 08 مارس 2019, 08:18 مساء

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الأربعاء بالقاهرة فيما يشبه الردَّ على دعوات حكومات غربية لاحترام حقوق الحراك الشعبي المناهض للرئيس بوتفليقة، إن «دستور البلاد يضمن الحق في التعبير وإبداء الرأي».

وجاءت تصريحات مساهل خلال مباحثاته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، حين سئل عن الوضع في الجزائر مشددًا على «الضمانات الدستورية للحق في التعبير وإبداء الرأي، بما فيها المظاهرات السلمية، مثلما تقتضيه الممارسة الديمقراطية في كل دولة قانون».

ورغم استمرار الاحتجاجات المنددة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قال الوزير الجزائري إن الظروف مواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل طبقًا للدستور في ظل الشفافية والهدوء والاطمئنان.

من جهته، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن الجامعة«وافقت على طلب الجزائر بخصوص مراقبة الانتخابات الرئاسية مبدية اهتمامها بنجاح هذا الموعد الهام».

ورد مساهل بشكل غير مباشر على ردود فعل الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة حيال الحراك الشعبي المتصاعد في الجزائر ، مع توضيح باريس أنها لا تتجاهل ما يجري في الجزائر إلا أنها «لا تتدخل» في شؤونها الداخلية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب مساء الأربعاء إن فرنسا ليست «غير مبالية إزاء الوضع في الجزائر لكنها لا تريد ممارسة أي تدخل».

وأضاف فيليب في مقابلة مع قناة «بي إف إم» الإخبارية أن باريس مرتبطة بمستعمرتها السابقة بـ«رابط تاريخي قوي ومعقد وعاطفي لا يمكن إنكاره»، لكن «الجزائر بلد سيد وبالتالي فإنه يعود للجزائريين وللجزائريين وحدهم أمر اتخاذ القرارات بشأن مستقبلهم».

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