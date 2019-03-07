بوتفليقة يحذر المتظاهرين من «الفتنة» و«الفوضى»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 04:40 مساء

حذّر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من «الفتنة» و«الفوضى»، وذلك في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم.

وجاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفق وكالة «فرانس برس»: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية».

وأضاف الرئيس الذي يواجه غضبًا جماهيريًا ضد حكمه: «لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
البعثة الأممية: مقتل وإصابة 21 شخصًا جراء أعمال عنف في ليبيىا خلال يناير
ليبيا
شروط «مهينة» من ميسي للعب أمام منتخب المغرب
رياضة عالمية
وقف بث أغاني مايكل جاكسون في كيبيك
ثقافة وفن
أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا
رياضة عالمية
عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير مدمر للتدخين والكحول على الدماغ