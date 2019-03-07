بوتفليقة يحذر المتظاهرين من «الفتنة» و«الفوضى»

حذّر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من «الفتنة» و«الفوضى»، وذلك في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم.

وجاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفق وكالة «فرانس برس»: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية».

وأضاف الرئيس الذي يواجه غضبًا جماهيريًا ضد حكمه: «لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات».