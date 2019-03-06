الاتحاد الأوروبي يرفض لائحة سوداء للمفوضية بشأن تبييض الأموال تضم السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 09:13 مساء

رفض ممثلون للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بالإجماع مقترحًا للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودًا كافية لمكافحة تبييض الأموال، وفق مصادر أوروبية.

وأثار الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب السعودية وكذلك الولايات المتحدة، وتسبب باستياء في عواصم أوروبية، وفق «فرانس برس».

وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد، بشكل رسمي، رفضهم المقترح في محادثات في بروكسل الخميس، بحسب ما أكد مصدر أوروبي. وجاء في مسوَّدة بيان شديد اللهجة لا يزال يتطلب إقرار الوزراء أنه «لا يمكن (للحكومات الأوروبية) دعم المقترح الحالي».

واشتكى دبلوماسيون أوروبيون من أن الطريقة التي اتبعتها المفوضية لوضع اللائحة كانت غير واضحة، وعرضة في نهاية المطاف لتحديات قانونية. وذكرت المسوَّدة أن القائمة «لم تبنَ على أساس عملية شفافة ومرنة تحفِّز بشكل نشط الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة، مع احترام حقها في أن يتم الإصغاء إليها».

وقوبلت القائمة المثيرة للجدل بهجوم دبلوماسي، إذ تدخل العاهل السعودي الملك سلمان شخصيًّا لمواجهتها مرسلاً، احتجاجًا مكتوبًا للقادة الأوروبيين. وأعربت المملكة، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، عن استغرابها الخطوة، محذرة من تداعياتها السلبية على الاستثمارات بين السعودية والاتحاد الأوروبي.

بدوره، وصف سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الجمعة، القائمة بأنها تعكس «مواقف متصلبة»، معربًا عن امتعاضه من أن تتضمن مناطق تابعة لبلاده هي غوام وبورتو ريكو وساموا الأميركية وجزر فيرجن.

وبموجب اقتراح المفوضية تنضم الدول الجديدة، التي تضم بنما كذلك، إلى 16 دولة أخرى ينظر إليها على أنها لا تبذل جهودًا كافية لوقف تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتشمل الدول المدرجة على القائمة السوداء حاليًا إيران والعراق وباكستان وإثيوبيا وكوريا الشمالية. ولا يتسبب إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، لكنه يلزم المصارف الأوروبية بتشديد القيود على التعاملات المالية والمؤسسات في هذه الدول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وقف بث أغاني مايكل جاكسون في كيبيك
ثقافة وفن
أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا
رياضة عالمية
عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات الأكثر عرضة للسرقة