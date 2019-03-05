مقتل المتطرف الفرنسي جان ميشال كلان في شرق سورية

أكدت زوجة المتطرف الفرنسي جان ميشال كلان، الثلاثاء لفريق وكالة «فرانس برس» قرب بلدة الباغوز في شرق سورية، مقتل زوجها الشهر الماضي بعد يومين من مصرع شقيقه فابيان جراء غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت دوروثي ماكير أثناء انتظارها في نقطة فرز، بعد خروجها في عداد مئات الأشخاص من الجيب المحاصر لتنظيم الدولة «داعش»: «قتلت طائرة من دون طيار شقيق زوجي، ثم قتلت قذيفة هاون زوجي».

وبحسب محققين فرنسيين، فإن فابيان كلان هو من سجّل التبني الصوتي لاعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس والتي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، في حين أن شقيقه جان ميشال (38 عامًا) هو مرنّم الأناشيد في التسجيل.