استسلام بعض مقاتلي «داعش» في شرق سورية

أفراد من قوات سورية الديمقراطية (الإنترنت)

قال ناطق باسم قوات سورية الديمقراطية، الإثنين، إن نحو 200 مقاتل من تنظيم الدولة «داعش» استسلموا بعد معركة شرسة في آخر جيب لهم بشرق سورية، لكن نحو ألف ربما ما زالوا هناك، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

ويواجه «داعش» الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات، لكنه لا يزال مسيطرًا على جيوب أخرى في مناطق نائية على مسافة أبعد نحو الغرب وشن عدة هجمات بأساليب حرب العصابات في مناطق أخرى بعد طرده منها.

والباغوز الواقعة قرب حدود العراق هي آخر جيب من الأراضي المأهولة التي أعلن عليها التنظيم إقامة دولة الخلافة في سورية والعراق عام 2014.

وقالت قوات سورية الديمقراطية، في وقت سابق يوم الإثنين، إنها أبطأت وتيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من المدنيين داخل الجيب، لكنها أكدت عزمها السيطرة عليه قريبًا. وكان يُعتقد في وقت سابق بأنه جرى إجلاء كل المدنيين.

وشوهدت قافلة شاحنات متجهة إلى الباغوز صباح الإثنين، وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية إن نحو 200 متشدد غادروا مع نحو ثلاثة آلاف شخص بعد أن فتحت قوات سورية الديمقراطية ممرًا لهم.

وأضاف لـ«رويترز» أنهم قبل الاشتباكات اعتقدوا أن هناك ما بين ألف و1500 متشدد. وقال إن المتشددين بعد أن تكبدوا خسائر استسلم يوم الإثنين نحو 200 وأشار إلى أن عدد المتشددين الآن نحو ألف فضلاً عن المدنيين العالقين هناك.

وقال فصيل تابع لقوات سورية الديمقراطية، وزع صورًا تظهر فصل الرجال عن النساء والأطفال، إن المقاتلين من دول مختلفة منها أوزبكستان وتركمانستان.

وتقهقر التنظيم المتشدد تدريجيًا إلى الباغوز في مواجهة هجمات متواصلة من قوات محلية ودولية في أعقاب الغضب الدولي بسبب ما بدر منه من قسوة.

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لكن حكومات كثيرة تقول إنه رغم الانتكاسات، لا يزال التنظيم يشكل خطرًا كبيرًا في ظل تطويره أساليب بديلة تتراوح من شن معارك في المناطق الريفية إلى تنفيذ تفجيرات في المراكز الحضرية. وينفذ هذه الهجمات أتباع للتنظيم في المنطقة وخارجها.

إبطاء الهجوم

استأنفت قوات سورية الديمقراطية مطلع هذا الأسبوع هجومها على قرية الباغوز في ذروة حملة شملت انتزاع السيطرة على مدينة الرقة في عام 2017 وهو العام الذي مُني فيه التنظيم بهزائم كبيرة في العراق وسورية.

وأوقفت قوات سورية الديمقراطية بالفعل الهجوم لأسابيع للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة المنطقة بمن فيهم أنصار «داعش» ومقاتلوها والأطفال والسكان المحليون وبعض من أسرى التنظيم.

وكانت قد قالت يوم الجمعة إنه لم يتبق في القرية سوى المتشددين، لكنها الآن تقول إن هناك بعض المدنيين.

وشوهدت عشرات الشاحنات التي تشبه تلك التي أجلت الناس من الباغوز في الأسابيع الأخيرة، وهي تعود هناك يوم الإثنين وقال سائقون إنهم سيقلون أشخاصًا من الباغوز.

وقال الكولونيل شون رايان، الناطق باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه لا يستطيع التحقق من هويات من يحتجزهم التنظيم، لكنه عبر عن أمله في الإفراج عنهم بسلام.

وواجهت قوات سورية الديمقراطية أثناء حملتها على القرية يوم الأحد ألغامًا أرضية وسيارات ملغومة وكمائن عبر أنفاق وهجمات انتحارية.

وظهرت في صور نشرتها «رويترز» يوم الأحد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منازل وأشجار نخيل بينما كان مقاتلو قوات سورية الديمقراطية يطلقون النار على مخابئ التنظيم.

ورغم أن انتزاع السيطرة على الباغوز سيمثل علامة فارقة في المعركة ضد التنظيم فمن المتوقع أن يظل خطرًا أمنيًا كجماعة متشددة لها خلايا نائمة وبعض الجيوب في أراض نائية.