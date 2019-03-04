قيادي بـ«سورية الديمقراطية»: نبطئ الهجوم على «داعش» لحماية المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 11:34 صباحا
مقاتلون من قوات «سورية الديمقراطية» (رويترز)

قال ناطق باسم قوات «سورية الديمقراطية»، يوم الإثنين، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تبطئ هجومها على آخر جيب لتنظيم الدولة «داعش» في شرق سورية لحماية المدنيين، الذين ما زالوا هناك، مضيفًا أن المعركة «ستنتهي قريبًا».

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وواجهت قوات «سورية الديمقراطية» ألغامًا وسيارات ملغومة وهجمات انتحارية، يوم الأحد، خلال محاولتها اقتحام آخر منطقة في قرية الباغوز لطرد المتشددين.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعطل هجوم القوات، مع فرار عشرات الآلاف من الباغوز، وهي آخر ما تبقى في قبضة التنظيم من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسورية بعد سنوات من التقهقر، ومن بين ذلك سلسلة من الهزائم في العام 2017.

واستأنفت قوات «سورية الديمقراطية» هجومها، مساء الجمعة، بعدما قالت إنها أخرجت مَن تبقى من المدنيين. ومع ذلك، قال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي للقوات على «تويتر» في وقت مبكر يوم الإثنين، إن بعض المدنيين ما زالوا هناك.

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وأضاف: «نبطئ الهجوم في الباغوز بسبب عدد قليل من المدنيين يستخدمهم داعش كدروع بشرية» في إشارة إلى «داعش».

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