واشنطن تخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين اعتبارًا من اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 10:01 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان بحسب وكالة «فرانس برس»: «في الرابع من مارس 2019، سيجري دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة».

وكانت القنصلية الأميركية في القدس مثلت، بحكم الأمر الواقع، سفارة لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينات القرن الماضي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن هذه الخطوة التي أعلنها في أكتوبر لن تشكل تغييرًا في السياسة، وتهدف إلى تحسين «الفاعلية».

لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا هذا القرار خطوة أخرى ضدهم من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي جمدوا الاتصالات معها بعد قراره في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان مسؤول أميركي أعلن، السبت، دخول هذا القرار حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

 

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