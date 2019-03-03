السماح لـ800 معتمر من غزة بالسفر للمرة الأولى منذ أربع سنوات

فلسطينيون في معبر رفح الحدودي قبل انتقالهم إلى الجانب المصري (ا ف ب)

غادر نحو 800 معتمر فلسطيني قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لأداء مناسك العمرة بعد منع استمر أربع سنوات، بسبب تدهور الوضع الأمني في سيناء.

وقال مسؤول في المعبر، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «انطلق فجر الأحد أول فوج من معتمري قطاع غزة بعد حرمان دام أربع سنوات».

وأضاف: «جرى تجهيز الحافلات لنقل الفوج الأول البالغ تعداده نحو 800 معتمر، وستكون الحافلات لدى الجانب المصري جاهزة لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم».

وأشار إلى «جهود بذلت خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة السماح بخروج الفلسطينيين من القطاع باتجاه السعودية لأداء مناسك العمرة».

ومن جهتها، أوضحت وزارة الأوقاف «عدم تمكن المواطنين في غزة من أداء مناسك العمرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء».

بدوره، أفاد مصدر أمني في المعبر بأن «السلطات المصرية أعادت 15 معتمرًا من الرحلة الأولى ضمن الفوج الأول إلى القطاع».

وتسمح مصر لسكان قطاع غزة كل عام بالانتقال عبر المعبر لأداء مناسك الحج بشكل منتظم.