الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لـ«حماس» ردًا على إطلاق بالونات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 11:27 صباحا
طائرة إسرائيلية مسيرة تقترب من بالونات تحمل مواد حارقة عند الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة (ا ف ب)

أفاد مصدر أمني من حركة «حماس»، الأحد، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف موقعين تابعين للحركة في قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش أنه تم إطلاق بالونات تحمل «متفجرات» باتجاه إسرائيل.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر الأمني في حماس أن «طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت موقعين للمقاومة (تابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس) شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وآخر شرق رفح جنوب قطاع غزة».

وأشار إلى أن الهجوم، الذي وقع ليل السبت، أسفر عن أضرار «كبيرة» مضيفًا أنه «لم يبلغ عن وقوع إصابات».

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من جهته، أعلن جيش الاحتلال في بيان أن قوات الاحتلال نفّذت الضربات بعدما «أطلقت مجموعة من البالونات المحملة بمتفجرات من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وفي وقت متأخر الأربعاء، استهدف الطيران الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لـ«حماس» في غزة بعدما أدى «بالون متفجر» أُطلق من القطاع الذي تديره الحركة الإسلامية، إلى إلحاق أضرار بمنزل في إسرائيل.

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