إقالته تزيد الغموض..«سر المحادثة» المطيحة بمدير حملة بوتفليقة

عجَّل تسريب تسجيل خطير لعبد المالك سلال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتحدث عن كيفية مواجهة الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة في إقالته وتعيين خليفة له ما يضفي مزيدًا من الغموض حول الوضع السياسي في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية السبت، إن «الرئيس بوتفليقة الذي يتلقى العلاج في العاصمة السويسرية جنيف، قرر تعيين وزير النقل عبد الغني زعلان، مديرًا لحملته الانتخابية خلفًا لعبد المالك سلال».

وتسعى دوائر صنع القرار في الجزائر إلى تهدئة التصعيد الشعبي عقب إثارة سلال غضبًا عارمًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عشية الجمعة الثانية من الاحتجاجات، حيث تم تسريب تسجيل حديث خطير دار بينه وبين علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بخصوص الأوضاع التي تعيشها الجزائر، وهو الحديث الذي يكشف الطريقة التي تنظر بها جماعة الولاية الخامسة إلى المظاهرات الشعبية.

وأظهر سلال «خشيته من التعرض لإطلاق النار خلال احتكاكه بمتظاهرين معارضين، وأنه مستعد للرد بالمثل في حال حدوث ذلك».

ويقول سلال في التسريب المسجل الذي أشعل إدانة واسعة في الجزائر إن «الجماعة (مؤيدو الخامسة) بدأوا في الانسحاب»، فيرد عليه حداد بـ«أنهم خائفون»، ثم يتحدث سلال عن الوزراء و«عدم قيامهم بأي شيء من أجل التصدي للحركات الاحتجاجية الرافضة لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة واستمرارية النظام».

ويستغرب سلال: «كيف أن الأغلبية الساحقة منهم كانت ببيوتها الجمعة الماضي، حتى وزير الشؤون الدينية الذي كان يفترض حسبه أن يكون بمكتبه يوم الجمعة الماضي، حتى عمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية وهو من أحزاب التحالف كان خائفًا ويخشى مواجهة الناس»، حتى قام ( سلال) بتشجيعه بأن عليه مواجهة الناس بابتسامة وتفادي شتمهم!!.

ويعتبر مراقبون خطوة إبعاد سلال ذرًّا للرماد في العيون كون تعيين خليفة له يعني مضي بوتفليقة في قراره خوض سباق الرئاسة.

وفي انتظار يوم الأحد تاريخ انقضاء مهلة تقديم الترشيحات، حيث يلف الغموض الوضع الصحي لبوتفليقة المتواجد حاليًّا في جنيف، بينما لم تصدر تعليقات من الحكومة الجزائرية حول المظاهرات الشعبية ليوم الجمعة، المتواصلة، باستثناء تصريح وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي أشاد بـ«احترافية أفراد الأمن الوطني» في تعاملهم مع الاحتجاجات، كما أشاد بـ«كل المواطنين الذين عبروا عن آرائهم في جزائر القيم والدستور وحريات الرأي وحرية التظاهر».

ويتوقع علي بنواري، وزير المالية الجزائري الأسبق، أن مستقبل بوتفليقة بصدد الإعداد له جزئيًّا في جنيف اليوم.

و قال لجريدة «تريبيون دو جنيف»: هناك بداية «تخبط في صفوف حاشيته، والمقربون منه بصدد البحث عن مَخرَج».