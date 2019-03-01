الآلاف يتظاهرون في العاصمة الجزائرية ضد ترشح بوتفليقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 03:58 مساء
طلاب جزائريون يشاركون في تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في وهران، 26 فبراير 2019. (أ ف ب)

تظاهر الآف الأشخاص بعد ظهر الجمعة في نقاط مختلفة بالعاصمة الجزائرية للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، كما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى متحف البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول ماي القريبة.

وبوتفليقة يزور مستشفيات وعيادات في سويسرا للعلاج منذ 1983. كما أمضى ست سنوات في المنفى السياسي في سويسرا بين 1981 و1987. وتعرض لجلطة دماغية في 2013، لكنه أعلن في 10 فبراير قراره الترشح لولاية خامسة، ما أثار حركة احتجاج كبرى في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
بالفيديو.. صنع الله يكشف فحوى رسالة اتحاد عمال النفط بشأن حقل الشرارة
ليبيا
المركز الوطني: خمسة آلاف إصابة على الأقل بداء اللشمانيا في ليبيا في ستة أشهر
ليبيا
البعثة الأممية: حفتر والسراج اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات ...
ليبيا
قصة ليبي أدين باختطاف طفلته من أمها البولندية في 2012 واختفى بعد إطلاق سراحه
ليبيا
«وسيطات السلام» حملة للتعريف بدور المرأة الليبية في الوساطة والمصالحة
ليبيا
مؤسسة النفط: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة
ليبيا
بوشناف يكلف مديرًا جديدًا لإدارة حماية الآداب العامة خلفًا للمقدم جمال العمامي
ليبيا
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«السحب المثقوبة» ظاهرة مثيرة في السعودية (فيديو وصور)