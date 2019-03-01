الآلاف يتظاهرون في العاصمة الجزائرية ضد ترشح بوتفليقة

طلاب جزائريون يشاركون في تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في وهران، 26 فبراير 2019. (أ ف ب)

تظاهر الآف الأشخاص بعد ظهر الجمعة في نقاط مختلفة بالعاصمة الجزائرية للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، كما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى متحف البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول ماي القريبة.

وبوتفليقة يزور مستشفيات وعيادات في سويسرا للعلاج منذ 1983. كما أمضى ست سنوات في المنفى السياسي في سويسرا بين 1981 و1987. وتعرض لجلطة دماغية في 2013، لكنه أعلن في 10 فبراير قراره الترشح لولاية خامسة، ما أثار حركة احتجاج كبرى في البلاد.