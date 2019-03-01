الأمم المتحدة: مصرع 84 سوريًا على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

مركبة عسكرية بجوار لافتة ترحيب عند بلدة دير الزور السورية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 84 شخصًا، ثلثيهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر، وهم في طريقهم إلى مخيم الهول شمال شرق سورية، بعد أن هربوا من تنظيم الدولة «داعش» بمحافظة دير الزور.

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وقال ينس لايركه، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال إفادة صحفية: «هناك تقرير عن علاج 175 طفلاً بمستشفيات من أعراض طبية ناجمة عن سوء حاد في التغذية».

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وأضاف أن نحو 13 ألفًا فروا من دير الزور الأسبوع الماضي ووصل كثير منهم إلى مخيم الهول. وقال إن النزوح الجماعي مستمر في رحلة «طويلة وشاقة للغاية».