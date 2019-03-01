عشرة قتلى على الأقل في هجوم ليلي بالعاصمة الصومالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 12:25 مساء

أعلن مصدر أمني صومالي، لوكالة «فرانس برس» الجمعة، مقتل عشرة أشخاص على الأقل، في انفجار آلية مساء الخميس، تلاه مواجهات في العاصمة الصومالية بين مجموعة مسلحة من حركة الشباب الإسلامية وقوات الأمن.

وقال ضابط الأمن عبد الرحمن علي، لوكالة «فرانس برس»: «قُتل أكثر من 10 أشخاص».

وأضاف أن «عمليات الإنقاذ متواصلة. لذا قد تكون حصيلة القتلى أكبر لاحتمال وجود جثث بين الأنقاض».

وفجّر مقاتل من حركة الشباب نفسه في سيارة مفخخة في ساعة متأخرة من ليل الخميس، قبل أن يقتحم مقاتلون آخرون من المجموعة المرتبطة بالقاعدة مطعمًا حيث طوقتهم الشرطة. ولا تزال الاشتباكات مستمرة.

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