بالفيديو: السيول تجتاح شوارع العاصمة الأردنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 08:34 مساء

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق عدة في الأردن في إغلاق طرق رئيسية بعد أن غمرتها المياه، فيما حذرت السلطات من فيضان أحد السدود جنوب العاصمة عمّان.

وقررت الحكومة تعليق الدوام في المؤسسات الرسمية الخميس، وأعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة «الظروف الجوية السيئة».

وأفادت وسائل إعلام محلية أردنية بأن الأمطار تسببت في غرق شوارع في منطقة وسط البلد في عمان، وتعطل العديد من السيارات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لفيضان السد الواقع في محافظة مأدبا.

واضطر أحد المستشفيات في عمان إلى إجلاء جميع المرضى بعدما أغرقت السيول الطابق الأرضي.

وحذرت وزارة المياه والري المواطنين القاطنين بالقرب من سد الوالة جنوب عمان ودعتهم إلى الابتعاد عن مخرج السد وسط توقعات بفيضانه خلال ساعة.

وشهد الأردن في أكتوبر الماضي مقتل 21 شخصًا غالبيتهم تلاميذ مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

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