الأمم المتحدة: رد القوات الإسرائيلية على تظاهرات غزة ربما يشكل جرائم حرب

فلسطينيون يتظاهرون قرب السياج الحدودي الإسرائيلي شرق مدينة غزة. (أ ف ب)

قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

وجاء في تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة «رويترز»، أن «قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات».

وأضاف التقرير أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.