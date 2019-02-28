غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردًا على بالون متفجر

محتج فلسطيني قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل. (أ ف ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن الطيران الحربي استهدف عددًا من المواقع التابعة لحماس في غزة بعد ما ألحق بالون متفجر أُطلق من القطاع، الذي تسيطر عليه الحركة، أضرارًا بمنزل.

وأضاف الجيش، في بيان بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «بالونًا متفجرًا أطلق من قطاع غزة ألحق أضرارًا بمنزل في إسرائيل، بعدما انفجر في الجو على ما يبدو».

وتابع: «بنــاءً على ذلك، استهدفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش عددًا من المواقع الإرهابية في مجمع عسكري لحماس وسط قطاع غزة».

وذكر شهود عيان في غزة أن القصف طال موقعًا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في دير البلح جنوب مدينة غزة في وقت متأخر أمس الأربعاء.

ولم يعلن عن وقوع خسائر في غزة.

ويطلق الفلسطينيون بشكل متقطع بالونات تحمل عبوات حارقة أو ناسفة على جنوب اسرائيل بالتزامن مع احتجاجاتهم الأسبوعية قرب السياج الحدودي بين القطاع واسرئيل.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في 30 مارس الماضي، قتل 251 فلسطينيًا على الأقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية. وقتل جنديان إسرائيليان منذ ذلك التاريخ.