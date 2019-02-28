غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردًا على بالون متفجر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 08:58 صباحا
محتج فلسطيني قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل. (أ ف ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن الطيران الحربي استهدف عددًا من المواقع التابعة لحماس في غزة بعد ما ألحق بالون متفجر أُطلق من القطاع، الذي تسيطر عليه الحركة، أضرارًا بمنزل.

وأضاف الجيش، في بيان بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «بالونًا متفجرًا أطلق من قطاع غزة ألحق أضرارًا بمنزل في إسرائيل، بعدما انفجر في الجو على ما يبدو».

وتابع: «بنــاءً على ذلك، استهدفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش عددًا من المواقع الإرهابية في مجمع عسكري لحماس وسط قطاع غزة».

وذكر شهود عيان في غزة أن القصف طال موقعًا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في دير البلح جنوب مدينة غزة في وقت متأخر أمس الأربعاء.

ولم يعلن عن وقوع خسائر في غزة.

ويطلق الفلسطينيون بشكل متقطع بالونات تحمل عبوات حارقة أو ناسفة على جنوب اسرائيل بالتزامن مع احتجاجاتهم الأسبوعية قرب السياج الحدودي بين القطاع واسرئيل.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في 30 مارس الماضي، قتل 251 فلسطينيًا على الأقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية. وقتل جنديان إسرائيليان منذ ذلك التاريخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز يضع برشلونة في نهائي كأس الملك
رياضة عالمية
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يجب تناول 30 صنفًا نباتيًا في الأسبوع؟