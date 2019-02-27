بالفيديو- السيسي يكلف الحكومة بتحديد المسؤول عن حادث محطة مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 12:49 مساء
ألسنة النيران تندلع من قطار عقب نشوب حريق في محطة مصر. (التلفزيون المصري)

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بمتابعة تطورات حادث حريق محطة مصر، ومحاسبة المسؤول عنه.

ولقى 20 شخصًا حتفهم وأصيب 40 آخرين  جراء حريق اندلع بمحطة مصر للقطارات بالقاهرة نشب عندما اصطدم جرار بالمصدات الخرسانية في رصيف المحطة.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن مدبولي قوله عقب الحادث إن « الرئيس يتابع مع الحكومة تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيثُ وجه باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الحادث، ومحاسبة المتسبب فيه».

وطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب في وقوعه، مشددًا على أن أي إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لاقت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة.

وقال مستشار وزير النقل المصري، محمد عز، إنه جرى تشكيل لجان للتوصل إلى أسباب وقوع الحادث، مضيفًا أنه لم يجر التوصل إلى أسباب الحادث، مشيرًا إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.

وكان مصدر أمني قال إن الاصطدام تسبب في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وخلّف وراءه ضحايا ومصابين»، موضحًا أن سبب الحريق هو انفجار تنك بنزين القطار عقب الاصطدام بالرصيف.

وقال الناطق باسم وزارة النقل إن جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام.

وأمر النائب العام المصري، في وقت سابق، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطار بمحطة رمسيس، وكلف فريقًا من نياية شمال القاهرة الكلية بالانتقال إلى موقع الحريق لإجراء معاينة.

وكلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة التحرك لبحث الأسباب التي أدت إلى الحادث وتحديد المسؤول عنه ومحاسبته.

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