التلفزيون المصري: حريق بمحطة مصر للقطارات يوقع 20 قتيلًا و40 مصابًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 12:02 مساء
فراد إنقاذ وأشخاص في موقع اندلاع حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة. (رويترز)

قال التلفزيون المصري الرسمي إن 20 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرين في حريق اندلع، اليوم الأربعاء بمحطة مصر للقطارات في القاهرة إثــر اصطدام جرار برصيف القطار

ونقلت «بوابة الأهرام» عن مصدر أمني قوله إن «الاصطدام تسبب في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وخلف وراءه ضحايا ومصابين»، موضحًا أن سبب الحريق هو انفجار تنك بنزين القطار عقب الاصطدام بالرصيف.

وانتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث؛ وجرت السيطرة على الحريق ونقل الضحايا والمصابين.

وأمر النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطار بمحطة رمسيس، وكلف فريقًا من نياية شمال القاهرة الكلية بالانتقال إلى موقع الحريق لإجراء معاينة.

وذكرت «بوابة الأهرام» أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كلف الحكومة بسرعة التحرك لبحث الأسباب التي أدت إلى الحادث وتحديد المسؤول عنه ومحاسبته.

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