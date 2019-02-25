تأييد أحكام السجن ضد أقارب ناشط بحريني معارض

الناشط سيد أحمد الوداعي (الإنترنت)

أيدت البحرين، الإثنين، أحكامًا بالسجن ضد أقارب ناشط بارز أدينوا بزرع أجهزة متفجرة زائفة، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية وأوردت «فرانس برس»، في قضية انتقدتها الأمم المتحدة ووصفتها بالانتقام السياسي.

واعتقلت والدة زوجة الناشط سيد أحمد الوداعي من «معهد البحرين للحقوق والديمقراطية» ومقره لندن، وابنها وأحد أقاربه وحكم عليهم بالسجن العام 2017 بتهمة زرع أجهزة متفجرة زائفة. وانتقدت منظمات حقوقية والأمم المتحدة القضية، مؤكدين أنها مبنية على اتهامات مغلوطة.

وثبتت محكمة التمييز في البحرين، الإثنين، أحكام السجن لثلاث سنوات على الثلاثة، بحسب ما أعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في حكم نهائي لا يمكن استئنافه.

وحُكم على هاجر منصور حسن وابنها بالسجن بتهمة «زرع أجهزة متفجرة زائفة بنية نشر الخوف والرعب» في قضية تعرضت لانتقادات دولية.

وكان فريق العمل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أكد الشهر الماضي أن المتهمين «حرموا من حريتهم.. وتمت ملاحقتهم بسبب علاقاتهم الأسرية مع سيد أحمد الوداعي» في إجراء «تعسفي»، ودعت أيضًا إلى الإفراج الفوري عن منصور وابنها نزار وقريبه محمود مرزوق منصور.

ونددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أيضًا بالقضية، مؤكدةً أن الثلاثة تعرضوا للتعذيب وأجبروا على تقديم اعترافات «تحت الإكراه».

وأكدت منظمة العفو أنها تملك أدلة على أن منصور التي خاضت عدة جولات من الإضراب عن الطعام، هي «سجينة رأي» ومنعت من الوصول إلى العلاج الطبي.

وفي بيان مشترك من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتسع منظمات حقوقية أخرى، الأحد، حثت المنظمات الحكومة البحرينية على إطلاق أقارب الوداعي «فورًا ودون قيد أو شرط، وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم».

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث «الربيع العربي» قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصًا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير أحكامًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في مارس 2014، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

والبحرين، مقر الأسطول الخامس الأميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في يناير 2017.

ويذكر أن البحرين تتهم إيران بدعم المعارضين لها وبالسعي إلى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارًا.