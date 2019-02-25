نزاعات إقليمية وتحديات مشتركة في ختام القمة العربية الأوروبية

رئيس المجلس الأوروبي والرئيس المصري والعاهل السعودي في افتتاح القمة العربية الأوروبية (ا ف ب)

يختتم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، الإثنين في شرم الشيخ بشرق مصر، أول قمة بينهما باستعراض النزاعات الإقليمية والتحديات المشتركة التي تواجه الكتلتين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويشارك في القمة التي بدأت الأحد، تحت حراسة أمنية مشددة في منتجع شرم الشيخ، رؤساء وحكومات أكثر من أربعين بلدًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وبالنسبة للأوروبيين، فإن القمة ينبغي أن تساهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية من أجل تثبيت التواجد الأوروبي في جنوب «المتوسط»، في مواجهة روسيا والصين اللتين تسعيان لملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي من المنطقة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، مساء الأحد، إن المنطقتين الجارتين يجب أن تعملان معًا في مواجهة «قوى دولية بعيدة عن منطقتنا». ولم يسمِّ توسك هذه القوى، لكن مسؤولًا في الاتحاد الأوروبي أكد لوكالة «فرانس برس» أنه يعني الصين وروسيا.

وقال مسؤول أوروبي: «لا نريد أن تملأ روسيا والصين الفراغ» الذي ستتركه الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأوروبيين يرون في هذه القمة فرصة للمحافظة على مصالحهم الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.

وستُخصَّص جلسة مغلقة للقادة الإثنين؛ لتبادل الرأي حول النزاعات الإقليمية مثل اليمن وسورية وليبيا والنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

ومساء الأحد، ندد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تقود بلاده منذ العام 2015 تحالفًا لمحاربة الحوثيين في اليمن، بـ«التدخل» الإيراني في هذا البلد.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام القمة الأحد، عن أسفه «لاستمرار النزاعات في اليمن وليبيا وسورية». وندد بـ«الأيدي الخارجية التي تلعب فيها سواء الأفعال الإيرانية أو التحركات التركية».

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أما الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فقال إن «ترك النزاعات في ليبيا وسورية واليمن وسائر المناطق التي تشهد تناحرًا مسلحًا، دون تسوية سياسية، لا يمكن إلا أن يمثل تقصيرًا، ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة».

قضايا مشتركة

وحرصت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني من جانبها، على أن تشدد على المواقف «المشتركة» للكتلتين. وقالت: «أتوقع أن تتم مناقشة كل هذه المسائل خلال القمة بروح إيجابية».

وإضافة إلى النزاعات، سيعكف القادة، الإثنين، على بحث عدد من القضايا المشتركة: الهجرة والأمن والاحتباس الحراري والتنمية الاقتصادية.

وفرض ملف «بريكست» نفسه الأحد في القمة مع تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول المفاوضات الجارية مع المسؤولين الأوروبيين لتجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل من دون اتفاق لتنظيم العلاقات بينهما.

لكن الأوروبيين ونظراءهم في الدول العربية يأملون في التركيز على التعاون العربي الأوروبي. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الدولية خالد الهباس إن الجامعة تنتظر من هذه القمة «بداية جديدة».

وكان السيسي أكد خلال كلمته في افتتاح هذه القمة الأولى أن انعقادها يشكل «خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين، العربية والأوروبية، يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما».

ومن القادة الأوروبيين القليلين المتغيبين عن القمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقادة ليتوانيا ولاتفيا. وسيمثل فرنسا وزير خارجيتها جان-إيف لودريان.

وشهدت مصر فترة عدم استقرار سياسي واقتصادي طويلة عقب ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك. وقال مصدر دبلوماسي غربي إن هذه القمة «تعتبر نجاحًا لمصر التي توضح بتنظيمها هذه القمة أنها تعود إلى مقدمة الساحة الدبلوماسية».