الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يعقدان قمة لتعزيز التعاون

مركز المؤتمرات الدولية في شرم الشيخ بمصر (ا ف ب)

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، الأحد والإثنين في شرم الشيخ (شرق مصر)، لتعزيز التعاون بين دولهم، فيما تبدو قضية «بريكست»، في خلفية القمة لكنها يحتمل أن تخرج إلى الواجهة. وقال دبلوماسي غربي، لوكالة «فرانس برس»، إن «القضايا الإقليمية والأمن والتنمية هي الموضوعات الثلاثة التي تهم الأوروبيين».

وفي ملف التنمية الاقتصادية، سيتم تناول الجانب التجاري كذلك بين القادة بالنظر إلى حجم التبادل بين شمال وجنوب البحر المتوسط.

وفي تغريدة، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بريبن أمان، «إن الاتحاد الأوروبي هو بفارق كبير الشريك (التجاري) الأهم لدول الجامعة العربية»، موضحًا أن حجم هذه التجارة «يوازي التجارة مع الصين والولايات المتحدة وروسيا مجتمعة».

وأشارت الحكومة الألمانية، الجمعة، إلى أن «قوى دولية أخرى نشطة في المنطقة» مثل روسيا والصين على سبيل المثال، موضحة أنه «لذلك فمن المهم أن يكون الاتحاد الأوروبي متواجدًا هناك، فهم جيراننا الجنوبيون».

واعتبر مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن هذه القمة الأولى من نوعها بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي تزداد أهميتها مع خروج الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط، فيما تقوم روسيا والصين بتوغلات فيها «ليست بالضرورة في صالحنا».

وأضاف مسؤول أوروبي آخر: «لا نريد أن تملأ روسيا والصين هذا الفراغ (الذي ستتركه الولايات المتحدة)»، مشيرًا إلى أن الأوروبيين يرون في هذه القمة فرصة للمحافظة على مصالحهم الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.

وخلال اليوم الثاني للقمة الإثنين، سيتم التركيز بشكل أكبر على الملفات الإقليمية ومن بينها اليمن وليبيا وسورية أو النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ومنذ السبت، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال أول ضيوفه في منتجع شرم الشيخ من بينهم العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس الروماني كلاوس إيهونيس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تعاون عربي-أوروبي

وصل إلى شرم الشيخ كذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي يشارك السيسي في رئاسة القمة، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويشارك نحو أربعين رئيس دولة وحكومة من الجانبين في هذه القمة التي تعقد في ظل إجراءات أمنية مشددة. ومن المقرر أن تعقد جلسة موسعة أولى بعد ظهر الأحد يعقبها عشاء رسميًّا.

ومن بين القادة الأوروبيين القليلين الذين سيغيبون عن القمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقادة ليتوانيا ولاتفيا. وسيمثل فرنسا وزير خارجيتها جان إيف لودريان.

وإضافة الى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ينتظر وصولها الأحد، ستتجه الأنظار بصفة خاصة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي ستصل كذلك الأحد. وتجري ماي مشاورات مكثفة مع شركائها الأوروبيين لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 29 مارس المقبل.

وإذا كان مسؤول أوروبي حذر من أنه لن يكون هناك «اتفاق في الصحراء» فإن تيريزا ماي ستكون لديها الفرصة للتحادث مع دونالد توسك قبل افتتاح القمة في الساعة 17:00 (15:00 تغ).

لكن الأوروبيين ونظرائهم في الدول العربية يأملون في التركيز على التعاون العربي-الأوروبي. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الدولية، خالد الهباس، إن الجامعة تنتظر من هذه القمة «بداية جديدة».