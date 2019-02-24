الأردن يحتج على اعتقال رئيس أوقاف القدس ويتهم الاحتلال الإسرائيلي بـ«الإرهاب»

مصلون فلسطينيون عند باب الرحمة في حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية (ا ف ب)

سلمت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، مذكرة إلى خارجية الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على توقيف الشرطة الإسرائيلية رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وفي الوقت نفسه، اتهم رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في بيان، الكيان الإسرائيلي بممارسة «إرهاب دولة احتلال».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية، سفيان القضاة، في بيان إن «الوزارة تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث عبر سفارتنا في تل أبيب التي قدمت احتجاجًا رسميًا على هذا الإجراء لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية».

وطالب بـ«الإفراج الفوري عن الشيخ سلهب وغيره من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية»، مؤكدًا «رفض المملكة المطلق مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والمُدانة».

وأضاف القضاة أن «جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتعلقة بإدارة مجلس الأوقاف والحرم القدسي الشريف باطلة وغير قانونية وغير مبررة ولن تؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان».

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من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، في بيان تلاه بمستهل جلسة النواب الأحد إن «كل ممارسات إرهاب دولة الاحتلال لن تثني الأردن عن مواصلة دوره في حماية القدس».

وطالب الطراونة الحكومة الأردنية بـ«التحرك على الفور للقيام بما يلزم، لوقف تلك الإجراءات، والإفراج عن المعتقلين»، مشيرًا إلى أن «استمرار تلك الإجراءات المتطرفة لن تكون عواقبه محمودة».

وتعترف دولة الاحتلال التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، توقيف رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب، بعد توتر حول باحة المسجد الأقصى.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اعتقال رئيس مجلس الأوقاف التابع لوزارة الأوقاف الأردنية، وناجح بكيرات نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها «الموحدة والأبدية». ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون إليها.