مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس

فلسطينيون يتدفقون على باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة قبل صلاة الجمعة (ا ف ب)

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قبل ساعات الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس من منزله.

وقال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، لـ«رويترز»: «اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف ستكون له تداعياته لما يمثله». وأضاف: «يبدو أنه لم يرقَ لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة، حيث تم افتتاحه ، رغم أن العملية جرت بهدوء تام».

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والجمعة، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين، على خلفية الاضطرابات التي يشهدها المسجد الأقصى، بينما نجح المصلون المحتشدون من فتح باب الرحمة في المسجد، يتقدمهم مشايخ الأوقاف، لأول مرة منذ العام 2003.

واُعتُقل بالإجمال ستون شخصًا، كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم شرطة الاحتلال، الذي أكد أنهم سيواصلون عمليات الاعتقال «حتى تجرى الصلوات في جبل الهيكل بطريقة محترمة». وجبل الهيكل هو الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.