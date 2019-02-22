الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات.. والمقدسيون يفتحون بابًا للأقصى أغلق لـ 16 عامًا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 02:41 مساء
فلسطينيون قبل صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية (ا ف ب)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين، على خلفية الاضطرابات التي يشهدها المسجد الأقصى، بينما نجح المصلون المحتشدون من فتح باب الرحمة في المسجد، يتقدمهم مشايخ الأوقاف، لأول مرة منذ عام 2003.

واُعتقل بالإجمال ستون شخصًا، كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم شرطة الاحتلال، أكد أنهم سيواصلون عمليات الاعتقال «حتى تجرى الصلوات في جبل الهيكل بطريقة محترمة». وجبل الهيكل هو الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.

وتسبب بحوادث هذا الأسبوع على ما يبدو، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وضع قفل على باب يتيح الوصول إلى مكاتب.

وقد أغلقت هذه المكاتب بأمر من المحاكم الإسرائيلية منذ 2003، حسبما تقول الشرطة. لكن أشرطة فيديو يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر أنه قبل وضع القفل، دخلت شخصيات إسلامية إلى مكان الصلاة.

ودارت هذا الأسبوع صدامات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين الذين كانوا يحاولون انتزاع القفل. واعتقل خمسة أشخاص الإثنين و19 آخرون يوم الثلاثاء، وفقًا لشرطة الاحتلال.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين.
 

PalestiniNs entering the golden gate mosque pic.twitter.com/YtuHl6SSBa

— Dareen Jubeh (@JubehDareen) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

 

شرطة الاحتلال تعتقل الفلسطينيين (الإنترنت)
شرطة الاحتلال تعتقل الفلسطينيين (الإنترنت)
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