الكرملين: نتابع باهتمام تطور موقف واشنطن من سحب قواتها من سورية

دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي. (سبوتنيك)

قال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي، إن الكرملين يراقب ويتابع باهتمام تطور موقف الولايات المتحدة من سحب قواتها من سورية ويحلل الوضع.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، «نحن لم نفهم حتى الآن عما يجري الحديث. أنتم تعلمون أن تصريحات أطلقت في البداية، والآن هناك تعديلات جديدة».

وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) ستُبقي نحو 200 جنديًا أميركيًا في سورية بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب للقوات الأميركية في ديمسبر الماضي.

وفي إشارة إلى إعلان البيت الأبيض قال بيسكوف: «أحيانًا نسمع تصريحات مختلفة من هيئات مختلفة، لذلك نحن نراقب باهتمام كبير ودقيق كيف يتطور موقف الولايات المتحدة حيال هذه المسألة ونحن نحلل حاليًا التصريحات».

وكان ترامب أعلن، في 19 ديسمبر الماضي قرار سحب قوات بلاده من سورية بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم «داعش»، المحظور في روسيا و العديد من الدول الأخرى، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أميركيون أن عملية الانسحاب من سورية قد تتواصل حتى مارس أو أبريل المقبلين.